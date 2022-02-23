Realme Narzo 50 получит дисплей с частотой 120 Гц и SoC Helio G96

В преддверии своего предстоящего запуска 24 февраля, Realme Narzo 50 засветился в нескольких новых официальных тизерах, а также в списке FCC, который дает нам представление о его дизайне и основных характеристиках.

Новый тизер подтвердил, что телефон будет иметь дисплей с частотой обновления 120 Гц и будет работать на чипсете MediaTek Helio G96. Устройство также получит аккумулятор емкостью 5000 мАч и быструю зарядку Ultra Dart мощностью 33 Вт.

Список FCC с номером модели RMX 3286 содержит несколько живых изображений устройства, а также некоторые другие ключевые характеристики. На живых изображениях видно вырез для селфи-камеры в верхнем левом углу, а на задней панели находится тройная камера и узорчатая отделка.

Перечисленные характеристики показывают, что Narzo 50 будет иметь 6,6-дюймовый дисплей, который будет обновляться с частотой 120 Гц. Мы также видим боковой сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания.

Заявленные размеры телефона составляют 164,1 х 75,5 х 8,5 мм. На задней панели установлена ​​основная камера на 50 МП, а также два датчика на 2 МП для макросъемки и данных о глубине. Подтверждено, что селфи-камера оснащена 16-мегапиксельным сенсором. Программное обеспечение будет покрыто Realme UI 3.0 на базе Android 12.