Realme Narzo 50A Prime получит 50-Мп камеру

В сети появился постер с изображением смартфона Realme Narzo 50A Prime, официальный релиз которого состоится уже 22 марта. Устройству приписывают наличие 6,6-дюймового дисплея с разрешением Full HD+, тройной камеры с главным модулем разрешением 50 Мп, батареи ёмкостью 5000 мАч, поддержки быстрой зарядки мощностью 18 Вт, а также корпуса с габаритами 164,3:75,6:8,15 мм и массой 193 грамма.

Напомним, что выпущенный прошлой осенью Narzo 50A оснащается аккумулятором на 6000 мАч, 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G85, селфи-камерой разрешением 8 Мп, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп, а также дактилоскопом на задней панели.