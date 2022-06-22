Realme Narzo 50i Prime оценен в 100 долларов

Компания Realme объявила о выпуске бюджетного смартфона Narzo 50i Prime, который работает под управлением ОС Android 11 с фирменной оболочкой Realme Go Edition. Новинку также оснастили 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением 720:1600 пикселей, восьмиядерным процессором Unisoc T612 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57, 8-Мп тыльную и 5-Мп фронтальную камеры, слот для карт памяти microSD, адаптерами Wi-Fi 802.11 b/g/n и Bluetooth 5.0, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, 3,5-мм гнездом для наушников и комплектной зарядкой с интерфейсом Micro-USB мощностью 10 Вт. Версия с 3 ГБ оперативной и 32 флеш-памяти оценена в 100 долларов, а с 4/64 ГБ – 110 долларов. Старт продаж намечен на 27 июня.

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