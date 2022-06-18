Realme Narzo 50i Prime показали на рендерах

Сетевые инсайдеры поделились подробностями и качественными изображениями смартфона Realme Narzo 50i Prime, ориентировочная цена которого не превышает и 100 долларов. Итак, аппарат получит устаревший каплевидный вырез для селфи-камеры, одинарную основную камеру, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, а также бюджетный процессор от MediaTek или Unisoc. Официальный релиз смартфона ожидается 22 июня.

Напомним, что осенью прошлого года была выпущена модель Realme Narzo 50i, которая характеризуется восьмиядерной платформой Unisoc SC9863A, 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+, основной камерой разрешением 8 Мп, фронтальной камерой на 5 Мп и батареей ёмкостью 5000 мАч.

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