Realme Narzo 70 Pro 5G оценили в 250 долларов

Компания Realme объявила цены на смартфон Narzo 70 Pro 5G, который был представлен ранее сегодня. Итак, на дебютном индийском рынке аппарат будет стоить 240 и 265 долларов за версии с 128 ГБ и 256 ГБ флеш-памяти. Продажи стартуют уже 22 марта.

Новинку оснастили бесконтактным жестовым управлением, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7050, 8 ГБ оперативной памяти, предустановленной операционной системой Android 14 с прошивкой Realme UI 5.0, 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, селфи-камерой на 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (продвинутый датчик Sony IMX890 и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 67-Вт проводной зарядки и защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP54.