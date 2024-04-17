Realme Narzo 70x 5G готов к выходу

Компания Realme официально объявила, что смартфон Narzo 70x 5G будет представлен в Индии уже 24 апреля. Производитель подтвердил наличие батареи ёмкостью 5000 мАч, поддержки 45-Вт проводной быстрой зарядки, AMOLED-дисплея с частотой обновления изображения 120 Гц, основной камеры с главным модулем разрешением 50 Мп и защиты от воды и пыли в соответствии со степенью IP54. Уже объявлено, что на индийском рынке Realme Narzo 70x 5G обойдется примерно в 145 долларов.

Напомним, что представленный месяц назад Realme Narzo 70 Pro 5G оснащается платформой MediaTek Dimensity 7050, 8 ГБ ОЗУ, 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, фронтальной камерой на 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (продвинутый датчик Sony IMX890 и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт.