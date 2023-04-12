Realme Narzo N55 оценен в 120 евро

Компания Realme пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Narzo N55, которая появится в продаже 13 апреля по цене в 120 и 145 евро за версии с 4/64 ГБ и 6/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Одной из особенностей новинки стал аналог Dynamic Island в iPhone 14 Pro, получивший название Mini Capsule. Он используется для отображения заряда аккумулятора, информации о количестве пройденных шагов и другие сведения.

Новинка также характеризуется однокристальной системой MediaTek Helio G88, слотом для карты памяти microSD, 6,72-дюймовым IPS-экраном с 2400:1080 пикселей, кадровой частотой 90 Гц и яркостью до 680 кд/м2, фронтальной камерой на 8 Мп, тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп и 2 Мп, боковым дактилоскопом, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч поддержкой 33-Вт проводной зарядки, динамиком UltraBoom с поддержкой Dirac Audio, 3,5-мм аудиогнездом и предустановленной ОС Android 13 с фирменной прошивкой realme UI 4.0.