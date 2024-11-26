Realme Neo 7 протестировали в бенчмарке AnTuTu

В базе данных популярного бенчмарка AnTuTu обнаружились результаты тестирования смартфона Realme Neo 7, официальная презентация которого состоится уже в следующем месяце. Бенчмарк подтвердил наличие 4-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 9300+ с тактовой частотой до 3,25 ГГц и графическим адаптером Mali-G720 Immortalis MP12. Аппарат набрал в тестировании довольно впечатляющие 2404366 баллов. Ранее стало известно, что смартфон получит аккумуляторную батарею ёмкостью 7000 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт и корпус толщиной 8,5 мм.

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