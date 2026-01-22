Realme Neo 8 с АКБ на 8000 мАч оценили в 345 долларов

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Neo 8, которая основана на субфлагманской платформе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 c тактовой частотой до 3,8 ГГц и графическим ускорителем Adreno 840.

Новинку также оснастили 6,78-дюймовым дисплеем Samsung Sky Display с люминесцентным материалом Samsung M14, кадровой частотой до 165 Гц, пиковой яркостью 6500 нит, дискретизацией касаний до 3800 Гц и сертификацией TÜV Rheinland об отсутствии мерцания, ОЗУ LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.1, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony IMX896 и оптическая стабилизация) и 50 Мп (перископический телеобъектив с 3,5-кратным оптическим зумом), батареей ёмкостью 8000 мАч, поддержкой 80-Вт быстрой проводной зарядки, защитой от пыли и воды в соответствии со степенями IP66, IP68 и IP69, подэкранным ультразвуковым дактилоскопом, линейным вибромотором по оси X, суперлинейными стереодинамиками и прозрачным стеклянным корпусом. Цена смартфона на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 345 долларов за конфигурацию с 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.