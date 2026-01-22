Realme Neo 8 с АКБ на 8000 мАч оценили в 345 долларов

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Neo 8, которая основана на субфлагманской платформе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 c тактовой частотой до 3,8 ГГц и графическим ускорителем Adreno 840.

Новинку также оснастили 6,78-дюймовым дисплеем Samsung Sky Display с люминесцентным материалом Samsung M14, кадровой частотой до 165 Гц, пиковой яркостью 6500 нит, дискретизацией касаний до 3800 Гц и сертификацией TÜV Rheinland об отсутствии мерцания, ОЗУ LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.1, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony IMX896 и оптическая стабилизация) и 50 Мп (перископический телеобъектив с 3,5-кратным оптическим зумом), батареей ёмкостью 8000 мАч, поддержкой 80-Вт быстрой проводной зарядки, защитой от пыли и воды в соответствии со степенями IP66, IP68 и IP69, подэкранным ультразвуковым дактилоскопом, линейным вибромотором по оси X, суперлинейными стереодинамиками и прозрачным стеклянным корпусом. Цена смартфона на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 345 долларов за конфигурацию с 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.
В сеть слили характеристики Honor 500…
После множества тизеров и слухов компания Honor официально подтвердила, что представит модели 500 и 500 P…
Смартфон POCO F8 Ultra засветился в сети …
В базе данных регулятора NBTC обнаружено упоминание смартфона POCO F8 Ultra, который, как предполагается,…
Представлен смартфон Vivo S50 Pro Mini с АКБ на 6500 мАч…
Компания Vivo пополнила ассортимент компактных смартфонов моделью S50 Pro Mini, которая основана на 3-нан…
Xiaomi 17 Ultra представят 26 декабря…
Если верить информации достаточно надёжных инсайдеров, флагманский смартфон Xiaomi 17 Ultra выйдет заметн…
Глобальную версию Nubia Z80 Ultra оценили в 650 евро …
Компания Nubia представила глобальную версию флагманском смартфона Nubia Z80 Ultra, который оценен в 650,…
Samsung отдаст iPhone 18 свои лучшие дисплеи…
Инсайдер из Китая утверждает, что компания Samsung станет поставщиком своих самых передовых OLED-панелей …
Motorola Signature показали в двух расцветках …
Авторитетный информатор Эван Бласс опубликовл изображения смартфона Motorola Signature, который еще не бы…
OPPO Find X9 Ultra получит очень ёмкий аккумулятор…
Известный инсайдер Wisdom Pikachu поделился подробностями о флагманском смартфоне OPPO Find X9 Ultra, кот…
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфонаRedmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
Обзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысячОбзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысяч
Обзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфоновОбзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфонов
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera ControlHonor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor