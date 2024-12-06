Realme Neo7 показали на пресс-рендерах

Компания Realme опубликовала качественные изображения смартфона Neo7, официальный релиз которого состоится 14 декабря. Аппарат продемонстрирован в расцветках Submarine, Meteorite Black и Starship Edition. Также рендеры акцентируют внимание на главном элементе дизайна – скошенном угле блока основной камеры.

По предварительным данным, смартфон оснастят 6,76-дюймовым дисплеем OLED с разрешением 2780:1264 пикселя и кадровой частотой 120 Гц, 8, 12 или 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 256, 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.0, производительным процессором MediaTek Dimensity 9300+, тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 8 Мп (сверхширокоугольная оптика), фронтальной камерой разрешением 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт и защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68.