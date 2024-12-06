Realme Neo7 показали на пресс-рендерах

Компания Realme опубликовала качественные изображения смартфона Neo7, официальный релиз которого состоится 14 декабря. Аппарат продемонстрирован в расцветках Submarine, Meteorite Black и Starship Edition. Также рендеры акцентируют внимание на главном элементе дизайна – скошенном угле блока основной камеры.

По предварительным данным, смартфон оснастят 6,76-дюймовым дисплеем OLED с разрешением 2780:1264 пикселя и кадровой частотой 120 Гц, 8, 12 или 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 256, 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.0, производительным процессором MediaTek Dimensity 9300+, тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 8 Мп (сверхширокоугольная оптика), фронтальной камерой разрешением 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт и защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68.

Oppo Find X8 Ultra получит дюймовый сенсор камеры…
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о характеристиках основной камеры в …
Смартфон Red Magic 10 Pro выпустят 13 ноября …
Бренд Red Magic объявил, что презентация игровых смартфонов Red Magic 10 Pro пройдет в Китае 13 ноября. О…
Huawei Mate 70 получит 5-кратный перископ …
Известный информатор Digital Chat Station поделился подробностями флагманском смартфоне Huawei Mate 70, о…
Смартфон серии HONOR Magic7 появились в продаже …
Компания HONOR выпустила в китайскую продажу смартфоны серии Magic7, которые были представлены чуть больш…
В iFixit высоко оценили ремонтопригодность iPhone 16…
Специалисты iFixit разобрали новенькие смартфоны iPhone 16 и 16 Plus, чтобы оценить простоту их ремонта. …
Xiaomi 15 получит очень странную систему камер…
Если верить информации инсайдеров, компания Xiaomi планирует представить свои смартфоны под индексами 15 …
iQOO Neo 10 Pro получит ультразвуковой сканер пальца…
Известный инсайдер Digital Chat Station поделился новыми подробностями о смартфоне iQOO Neo 10 Pro, релиз…
Смартфон Vivo V40e получит 80-Вт зарядку …
Компания Vivo опубликовала качественные изображения и подробности о характеристиках смартфона V40e, офици…
realme C67 или Redmi Note 13? Что выбрать в доступном ценовом сегментеrealme C67 или Redmi Note 13? Что выбрать в доступном ценовом сегменте
Доступный смартфон с большим объемом памяти. Обзор realme 12Доступный смартфон с большим объемом памяти. Обзор realme 12
Xiaomi 14T обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T обзор и тесты смартфона
Вот это действительно ТОП за свои деньги. Обзор Infinix NOTE 40Вот это действительно ТОП за свои деньги. Обзор Infinix NOTE 40
Что выбрать realme 12+ или Redmi Note 13 Pro. Тесты камеры, автономности, быстродействияЧто выбрать realme 12+ или Redmi Note 13 Pro. Тесты камеры, автономности, быстродействия
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor