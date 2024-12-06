Realme Neo7 получит экран с яркостью 6000 нит

Компания Realme поделилась новыми подробностями о смартфоне Realme Neo7, который будет представлен 14 декабря. Итак, производитель подтвердил наличие плоского дисплея BOE S2 с пиковой яркостью 6000 нит, технологией 8T LTPO, поддержкой HDR, частотой дискретизации касания 2600 Гц, аппаратной защитой зрения, сертификацией TÜV Intelligent Eye Protection Certification 3.0, высокочастотной ШИМ-регулировкой, рамкой толщиной 1,49 мм и защитной игровой пленкой с улучшенной гладкостью и сроком службы. Ранее было подтверждено наличие 3-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 9300+ и батареи ёмкостью 7000 мАч.

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