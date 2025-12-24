Realme Neo8 готов к выходу

Авторитетный информатор Digital Chat Station сообщает, что презентация смартфона Realme Neo8 пройдет уже в январе следующего года. По данным источника, аппарат оснастят 3-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 с тактовой частотой до 3,8 ГГц и графическим ускорителем Adreno 829, корпусом с металлической рамкой и стеклянной тыльной панелью, подэкранным ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, полноценной защитой от воды и пыли, батареей ёмкостью 8000 мАч, тыльной камерой с главным модулем разрешением 50 Мп и 6,78-дюймовым дисплеем производства Samsung c разрешением 1,5К и частотой обновления изображения 165 Гц. Ориентировочная цена смартфона на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 310-370 долларов.

