Realme Note 50 оценили в 65 долларов

Компания Realme представила на Филлипинских островах сверхбюджетный смартфон Realme Note 50, который оценен в эквивалент 65 долларов. Новинку оснастили 12-нанометровой платформой Unisoc T612 с максимальной частотой до 1,8 ГГц и графикой Mali-G57 MP1, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти, 6,7-дюймовым IPS-экраном с разрешением 720:1600 пикселей и кадровой частотой 90 Гц, фронтальной камерой на 5 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 13 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 10-Вт проводной зарядки, боковым сканером отпечатков пальцев, двумя слотами для карт SIM и отдельным слотом для карты памяти microSD, 3,5-мм гнездом для наушников и фирменной прошивкой Realme UI T Edition на базе Android 13 «из коробки».