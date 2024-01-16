Realme Note 50 показали на фото

В сети появились первые изображения смартфона Realme Note 50, официальный релиз которого состоится уже 24 января. Судя по тизеру, аппарат оснастят 6,67-дюймовым экраном с разрешением HD+ и частотой обновления изображения 90 Гц, защитой от влаги в соответствии со степенью IP54, корпусом толщиной 8 мм, сдвоенной основной камерой и фронтальной в каплевидном вырезе.

Также в линейку Realme Note может войти и более продвинутая модель, которой приписывают наличие 6,67-дюймового OLED-дисплея с кадровой частотой 120 Гц, 6-нанотровой платформы MediaTek Dimensity 7050 с тактовой частотой до 2,6 ГГц, тыльной камеры на 108 Мп, батареи ёмкостью 5000 мАч и поддержки быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт.