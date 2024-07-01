Realme Note 60 протестировали в Geekbench

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench появились результаты тестирования смартфона Realme Note 60, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие 12-нанометровой 8-ядерной платформы Unisoc T612 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP1, 6 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 14. Аппарат набрал 432 и 1341 балл в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно. Также ранее стало известно о сертификации TÜV, подтвердившей наличие батареи ёмкостью 5000 мАч. Предполагается, что релиз Realme Note 60 состоится в ближайшее время.

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