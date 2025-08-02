Realme Note 70T оценили в 90 евро

Компания Realme пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Note 70T, которая обойдется в 89 евро. Новинка получила 6,74-дюймовый IPS-экран с разрешением 720:1600 точек (формат HD+), кадровой частотой 90 Гц и пиковой яркостью 563 нит, 12-нанометровую однокристальную систему Unisoc T7250 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MP1, 4 ГБ ОЗУ, 64, 128 и 256 ГБ флеш-памяти, тыльную камеру с главным модулем на 13 Мп (датчик OmniVision OV13B10), селфи-камеру разрешением 5 Мп, батарею ёмкостью 6000 мАч, поддержку 15-Вт проводной быстрой зарядки, предустановленную ОС Android 15 с фирменной прошивкой Realme UI, защиту от пыли и брызг в соответствии со степенью IP54, прочность по стандарту MIL-STD-810H, модем 4G, боковой дактилоскопический сенсор и корпус с размерами 167,20:76,60:7,94 мм и массой 201 грамм.