Realme P1 5G оценили в 190 долларов

Компания Realme представила в Индии доступный смартфон Realme P1 5G, который обойдется в 190 и 225 долларов за конфигурации с 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка характеризуется 6,67-дюймовым экраном AMOLED с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1200 нит, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7050, оперативной памятью стандарта LPDDR4x, встроенной памятью UFS 3.1, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп (замер глубины сцены), селфи-камерой разрешением 16 Мп, подэкранным сканером отпечатков пальцев, стереодинамиками, модемом для сотовых сетей пятого поколения, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, 3,5-мм гнездом для наушников, разъемом USB Type-C, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 45-Вт проводной зарядки.