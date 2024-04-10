Realme P1 5G показали на первом фото

Известный своей осведомленностью инсайдер Судханшу Амбхоре поделился первыми фотографиями смартфона Realme P1 5G, который будет представлен в Индии уже 15 апреля. Отметим тыльную панель с оригинальным рисунком и расцветкой Phoenix Red, а также крупный модуль основной камеры с главным датчиком изображения разрешением 50 Мп.

Производитель уже подтвердил наличие 6-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 7050 с тактовой частотой до 2,6 ГГц и графическим адаптером Mali-G68 MP4, плоского AMOLED-экрана с частотой обновления изображения 120 Гц и пиковой яркостью 2000 нит. Ориентировочная цена смартфона составляет 180 долларов.