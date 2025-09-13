Realme P3 Lite 5G с АКБ на 6000 мАч оценен в 120 долларов

Компания Realme пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью P3 Lite 5G, которая основана на 6-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 6300 5G с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графическим адаптером Mali-G57 MP2 и 5G-модемом. Новинка также характеризуется 6,67-дюймовым экраном с разрешением HD+, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 625 нит и технологией Rainwater Smart Touch, 4 или 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 45-Вт проводной быстрой зарядки, 32-Мп основной и 8-Мп фронтальной камерами, ОС Android 15 с фирменной прошивкой UI 6.0 «из коробки», защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP64, сертификацией прочности MIL-STD-810H, а также корпусом толщиной 7,94 мм и массой 197 граммов. Цена смартфона на дебютном индийском рынке составляет эквивалент 120 и 130 долларов за конфигурации с 4/128 ГБ и 6/128 ГБ соответственно.

