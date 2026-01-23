Realme P4 Power 5G получит яркий 144-Гц экран

Компания Realme раскрыла новые подробности о смартфоне P4 Power 5G, официальный релиз которого запланирован на 29 января. Итак, аппарат получит 4-нанометровую однокристальную систему MediaTek Dimensity 7400 Ultra с тактовой частотой до 2,6 ГГц и графическим ускорителем Mali-G615, дополнительным чипом HyperVision+ AI, OLED-экран HyperGlow с частотой обновления изображения 144 Гц и пиковой яркостью 6500 нит, основную камеру с главным модулем на базе 50-Мп датчика Sony IMX882 и с оптической стабилизацией. Ранее было подтверждено наличие аккумулятора ёмкостью 10001 мАч, поддержки 80-Вт проводной быстрой, 27-Вт обратной проводной зарядки, сохранения 80% ёмкости АКБ после четырёх лет работы устройства и корпуса массой 219 граммов.

