Realme P4 Power с АКБ на 10000 мАч продают за 26 тысяч рублей

Пару недель назад компания Realme представила смартфон P4 Power с аккумулятором ёмкостью 10001 мАч, а уже сегодня российская версия новинки стала доступна на AliExpress. За смартфон просят 26 и 28 тысяч рублей в версиях на 8/256 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Аппарат также имеет в своём оснащении 6,8-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления до 144 Гц, разрешением 1280:2800 пикселей и пиковой яркостью 6500 нит, 4-нм процессор MediaTek Dimensity 7400 Ultra с максимальной частотой 2,6 ГГц, фирменный чип HyperVision+ AI, ОЗУ LPDDR4X, встроенную память UFS 3.1, сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп (сенсор Sony IMX882 и оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), фронтальную камеру разрешением 16 Мп, АКБ ёмкостью 10001 мАч, поддержку проводной и обратной проводной зарядок мощностью 80 Вт и 27 Вт, а также корпус толщиной 9,08 мм, массой 219 граммов и ударопрочностью военного уровня.
