Realme P4x 5G получит 8 ГБ оперативной памяти

В базе данных Google Play Console появилось упоминание смартфона Realme P4x 5G, которые фигурирует под кодовым обозначением RMX5108. Ведомство подтверждает наличие 8 ГБ ОЗУ, процессора MediaTek Dimensity 7300 или Dimensity 7400, дисплея с разрешением 1080:2400 точек (формат Full HD+) и ОС Android 15 «из коробки».

Напомним, что в августе был представлен Realme P4 5G с 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7400 Ultra с максимальной частотой 2,6 ГГц и графическим адаптером Mali-G615 MP2, чипом для обработки изображений HyperVision AI, 6,77-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением 2392:1080 точек, частотой обновления изображения 144 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (датчик OV50D40) и 8 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 16 Мп, АКБ ёмкостью 7000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт, модемом 5G и защитой от пыли и влаги согласно степеням IP65 и IP66.