Realme Q3 5G получил 120-Гц дисплей

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme Q3 5G, которая работает под управлением ОС Android 11 с оболочкой Realme UI 2.0. Новинка получила 6,5-дюймовый экран с разрешением Full HD+, соотношением сторон 20:9, кадровой частотой 120 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 180 Гц и яркостью до 600 кд/м2, фронтальную камеру разрешением 16 Мп, тройную основную камеру с главным модулем разрешением 48 Мп, восьмиядерную платформу, Qualcomm Snapdragon 750G, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, боковой сканер отпечатков пальцев, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 30 Вт. Цена смартфона составляет 200 долларов.

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