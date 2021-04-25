Realme Q3 Pro получил 120-Гц дисплей

Недавно компания Realme представила недорогие смартфоны Q3i и Realme Q3, а сегодня был анонсирован выход более продвинутой модели Q3 Pro. Новинку оснастили производительной однокристальной системой MediaTek Dimensity 1100, 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, частотой работы сенсорного слоя 360 Гц, 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной памяти, тройной тыльной камерой с главным модулем разрешением 64 Мп, батарею ёмкостью 4500 мАч и поддержку проводной быстрой зарядки мощностью 30 Вт. Смартфон выйдет в синей, серой и желтой расцветках, последняя из которых может похвастаться светящейся надписью DARE TO LEAP. Цена Realme Q3 Pro составляет 245 долларов.