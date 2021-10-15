Realme Q3s получит 144-Гц дисплей

Компания Realme объявила о том, что уже на следующей неделе, 19 октября, будет представлен очень любопытный смартфон Realme Q3. При цене в 150 долларов аппарат получит качественный 6,6-дюймовый ЖК-экран с кадровой частотой до 144 Гц, который будет переключаться между режимами 30, 48, 50, 60, 90, 120 и 144 Гц. Также отметим 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3, поддержку расширенного динамического диапазона HDR10 и 4096 уровней затемнения. По словам представителей компании, Realme Q3s окажется полномасштабным обновлением линейки и сможет похвастаться корпусом с новой текстурой.