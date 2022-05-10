Realme Q5 Pro Gift Box Edition поступит в продажу в Китае

В прошлом месяце Realme выпустила свой последний флагманский смартфон серии Q, который состоит из трех моделей — Realme Q5 Pro, Q5i и Q5. Наряду с этим компания также анонсировала подарочную коробку Realme Q5 Pro Limited Edition. Теперь смартфон Realme Q5 Pro «Time Agent» Gift Box Limited Edition доступен для покупки на китайском рынке по цене 2299 юаней, что составляет около 345 долларов.

Gift Box Edition поставляется со специально разработанной коробкой и несколькими аксессуарами, включая чехол для телефона с персонажами аниме «Агент времени». Телефон имеет такой же дизайн задней панели, как и у обычной модели, с квадратным узором желтого цвета. Что касается технических характеристик, Realme Q5 Pro оснащен 6,62-дюймовым экраном AMOLED E4 с вырезом в верхнем левом углу. Он поддерживает разрешение экрана Full HD+, частоту обновления 120 Гц, яркость 1300 нит и площадь экрана 92,6%. Устройство оснащено процессором Qualcomm Snapdragon 870 в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, до 5 ГБ виртуальной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти UFS 3.1. Realme Q5 Pro работает под управлением операционной системы Android 12 с собственным пользовательским интерфейсом Realme UI 3.0. Он питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт.