Realme Q5 Pro Gift Box Edition поступит в продажу в Китае

В прошлом месяце Realme выпустила свой последний флагманский смартфон серии Q, который состоит из трех моделей — Realme Q5 Pro, Q5i и Q5. Наряду с этим компания также анонсировала подарочную коробку Realme Q5 Pro Limited Edition. Теперь смартфон Realme Q5 Pro «Time Agent» Gift Box Limited Edition доступен для покупки на китайском рынке по цене 2299 юаней, что составляет около 345 долларов.

Gift Box Edition поставляется со специально разработанной коробкой и несколькими аксессуарами, включая чехол для телефона с персонажами аниме «Агент времени». Телефон имеет такой же дизайн задней панели, как и у обычной модели, с квадратным узором желтого цвета. Что касается технических характеристик, Realme Q5 Pro оснащен 6,62-дюймовым экраном AMOLED E4 с вырезом в верхнем левом углу. Он поддерживает разрешение экрана Full HD+, частоту обновления 120 Гц, яркость 1300 нит и площадь экрана 92,6%. Устройство оснащено процессором Qualcomm Snapdragon 870 в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, до 5 ГБ виртуальной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти UFS 3.1. Realme Q5 Pro работает под управлением операционной системы Android 12 с собственным пользовательским интерфейсом Realme UI 3.0. Он питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт.
Samsung Galaxy Z Flip4 получит увеличенный экран…
Samsung Galaxy Z Flip4 получит увеличенный экранСлухи о следующем поколении складных устройств Samsung расширяются с каждым днем, и последний из них исхо…
Xiaomi прекращает выпуск обновлений для Xiaomi Mi 10 …
Xiaomi прекращает выпуск обновлений для Xiaomi Mi 10 Компания Xiaomi опубликовала список смартфонов, для которых она прекратит разработку обновлений фирменной…
Появился рендер смартфона Sony Xperia 1 IV…
Появился рендер смартфона Sony Xperia 1 IVСегодня были опубликованы новые рендеры грядущего флагманского смартфона Sony Xperia 1 IV 2022 года. Ожид…
Samsung анонсировала смартфон Galaxy Quantum 3 с камерой 108…
Samsung анонсировала смартфон Galaxy Quantum 3 с камерой 108Компания Samsung представила на домашнем рынке модель Galaxy Quantum 3. Предварительные продажи устройств…
Опубликованы ночные фото с камеры Samsung Galaxy S22 Ultra…
Опубликованы ночные фото с камеры Samsung Galaxy S22 UltraАвторитетный инсайдер Ice Universe продолжает делиться материалами по новенькому флагману Samsung Galaxy …
Серия Samsung Galaxy S22 получает новое обновление…
Серия Samsung Galaxy S22 получает новое обновление
OnePlus работает над складным телефоном…
OnePlus работает над складным телефономПо словам информатора, складной телефон OnePlus, который может выглядеть как Oppo Find N, находится в раз…
Бенчмарк подтвердил SoC Tensor в Google Pixel 6a…
Бенчмарк подтвердил SoC Tensor в Google Pixel 6aВ базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Google Pixel…
Обзор itel A49. Смартфон для типовых задачОбзор itel A49. Смартфон для типовых задач
Обзор BQ 6061L SLIM. Недорогой смартфон с элегантным внешним видомОбзор BQ 6061L SLIM. Недорогой смартфон с элегантным внешним видом
Обзор CUBOT Note 9. Недорогой смартфон с емкой батарейкойОбзор CUBOT Note 9. Недорогой смартфон с емкой батарейкой
Обзор BQ CLEVER 5765L. Недорогой смартфон с Android 11Обзор BQ CLEVER 5765L. Недорогой смартфон с Android 11
Обзор ZTE Blade L210. Проблемный смартфон для мессенджеровОбзор ZTE Blade L210. Проблемный смартфон для мессенджеров
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor