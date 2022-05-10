Realme Q5 Pro Gift Box Edition поступит в продажу в Китае

Gift Box Edition поставляется со специально разработанной коробкой и несколькими аксессуарами, включая чехол для телефона с персонажами аниме «Агент времени». Телефон имеет такой же дизайн задней панели, как и у обычной модели, с квадратным узором желтого цвета. Что касается технических характеристик, Realme Q5 Pro оснащен 6,62-дюймовым экраном AMOLED E4 с вырезом в верхнем левом углу. Он поддерживает разрешение экрана Full HD+, частоту обновления 120 Гц, яркость 1300 нит и площадь экрана 92,6%. Устройство оснащено процессором Qualcomm Snapdragon 870 в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, до 5 ГБ виртуальной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти UFS 3.1. Realme Q5 Pro работает под управлением операционной системы Android 12 с собственным пользовательским интерфейсом Realme UI 3.0. Он питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт.