Realme Q5 Pro появился в продаже

Компания Realme дала старт китайским продажам смартфона Realme Q5 Pro, который был представлен чуть меньше недели назад. Аппарат оценен в 275, 305 и 335 долларов за версии с 6/128, 8/128 и 8/256 ГБ памяти соответственно.

Напомним, что новинка характеризуется производительной платформой Qualcomm Snapdragon 870, 6,62-дюймовым дисплеем AMOLED Samsung E4 с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, тройной основной с модулями на 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 80-Вт проводной зарядки, предустановленной ОС Android 12 с прошивкой Realme UI 3.0, стереодинамиками, подэкранным сканером отпечатков пальцев, корпусом толщиной 8,64 мм и массой 195 г.