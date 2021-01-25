Realme Race Pro получит 2K-дисплей с кадровой частотой 160 Гц

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Realme Race Pro, который еще не был представлен официально. Смартфону прочат 6,8-дюймовый OLED-экран с разрешением 3200:1400 пикселей и частотой обновления 160 Гц (первый подобный дисплей на рынке), топовый восьмиядерный процессор Snapdragon 888, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 12 ГБ, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт, тройную тыльную камеру с датчиками изображения разрешением 64 Мп, 13 Мп и 13 Мп. Официальная презентация смартфона ожидается во второй половине следующего месяца.