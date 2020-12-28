Realme Race с процессором Snapdragon 888 станет частью новой серии

Вице-президент Realme Сю Ци Чейз официально объявил спецификации и язык дизайна смартфона Realme Race. Устройство войдет в новую серию.

Цена Realme Race еще не объявлена, но изображение-тизер теперь дает первый официальный взгляд на смартфон. Realme Race - это всего лишь кодовое название для предстоящей серии, а официальное маркетинговое название, вероятно, будет раскрыто позже. Первый тизер демонстрирует заднюю панель модели Realme Race "Power Design" с уникальной отделкой.

Спецификации Realme Race включают в себя совершенно новый чипсет Qualcomm Snapdragon 888, это означает что смартфон является флагманом компании, который появится в первом квартале 2021 года. На тизерном изображении также показана система с четырьмя камерами 64 МП. По слухам сети, Realme Race будет поддерживать быструю зарядку мощностью 120 Вт. Дата запуска Realme Race еще не объявлена, но по предположениям он должен стать официальным в январе месяце.
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