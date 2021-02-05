Realme V11 5G получит процессор MediaTek Dimensity 700

Сегодня Realme представила новый бюджетный смартфон с поддержкой 5G в Китае. Смартфон, получивший название Realme V11 5G, является вторым устройством компании в доступной серии телефонов V. Смартфон оснащен 6,52-дюймовым дисплеем с разрешением экрана 720 x 1600 пикселей и более высоким соотношением сторон 20:9. На экране есть специальный вырез для фронтальной камеры. Работает смартфон на чипсете MediaTek Dimensity 700. Что касается конфигурации памяти, устройство поставляется в двух вариантах — 4 ГБ ОЗУ с 128 ГБ встроенной памяти и 6 ГБ ОЗУ с 128 ГБ встроенной памяти. Также имеется слот для карт памяти microSD, позволяющий пользователям расширить доступное пространство для хранения контента. Стоимость устройства для нашего рынка пока что не называлась.