Realme V13 показали на свежих рендерах

В последнее время абсолютно все крупные производители смартфонов плохо следят за секретностью данных о своих гаджетах — их сливают в сеть еще до того, как производитель официально анонсирует устройство в сети. Именно это и случилось с новым гаджетом от компании Realme — инсайдеры сообщили, что на следующей неделе производитель планирует анонсировать новую модель под названием Realme V13. Дизайн устройства можно назвать гибридом между Realme V15 и Realme V11 5G — на передней панели можно заметить перфорацию для установки камеры, а на тыльной панели расположена характерная площадка для камер. При этом устройство получит дисплей с частотой обновления 90 Гц, 256 Гб встроенной памяти и процессор с поддержкой сотовых сетей пятого поколения.

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