Realme V23 проходит сертификацию 3C

Сегодня новое устройство под кодовым названием RMX3475 прошло сертификацию 3C. Сертификация предполагает, что Realme RMX3475 может появиться на китайском рынке как модель Realme V23.

Realme RMX3475 имеет зарядное устройство на 33 Вт. В прошлом году Realme выпустила в Китае четыре телефона серии V, такие как Realme V11 , V11s , V13 и V15 . За исключением V15 с зарядкой на 50 Вт, остальные три телефона поддерживают зарядку на 18 Вт. Следовательно, похоже, что Realme RMX3475 может стать преемником Realme V13 с прошлого года.

Смартфон оснащен 6,5-дюймовой ЖК-панелью с разрешением FHD+. Он имеет фронтальную камеру на 16 мегапикселей и тройную основную камеру на 64 мегапикселя + 2 мегапикселя + 2 мегапикселя. RMX3475 работает на неизвестном восьмиядерном процессоре с тактовой частотой 2,2 ГГц. Скорее всего, он будет оснащен чипсетом Snapdragon 6-й серии с поддержкой 5G. Следовательно, он может работать на чипсете Snapdragon 695. Ожидается, что телефон будет предлагать 6 ГБ / 8 ГБ / 12 ГБ оперативной памяти и будет предлагать варианты хранения 128 ГБ / 256 ГБ. На устройстве будет предустановлена ​​ОС Android 12 в сочетании с Realme UI 3.0. Смартфон будет питаться от аккумулятора емкостью 5000 мАч. Устройство имеет толщину 8,5 мм и весит 195 граммов. Он может прибыть в Китай в таких цветах, как Dark Day, Peak Blue и Aurora.
Комментарии и отзывы Realme V23
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