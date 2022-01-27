Realme V23 проходит сертификацию 3C

Realme RMX3475 имеет зарядное устройство на 33 Вт. В прошлом году Realme выпустила в Китае четыре телефона серии V, такие как Realme V11 , V11s , V13 и V15 . За исключением V15 с зарядкой на 50 Вт, остальные три телефона поддерживают зарядку на 18 Вт. Следовательно, похоже, что Realme RMX3475 может стать преемником Realme V13 с прошлого года.
Смартфон оснащен 6,5-дюймовой ЖК-панелью с разрешением FHD+. Он имеет фронтальную камеру на 16 мегапикселей и тройную основную камеру на 64 мегапикселя + 2 мегапикселя + 2 мегапикселя. RMX3475 работает на неизвестном восьмиядерном процессоре с тактовой частотой 2,2 ГГц. Скорее всего, он будет оснащен чипсетом Snapdragon 6-й серии с поддержкой 5G. Следовательно, он может работать на чипсете Snapdragon 695. Ожидается, что телефон будет предлагать 6 ГБ / 8 ГБ / 12 ГБ оперативной памяти и будет предлагать варианты хранения 128 ГБ / 256 ГБ. На устройстве будет предустановлена ОС Android 12 в сочетании с Realme UI 3.0. Смартфон будет питаться от аккумулятора емкостью 5000 мАч. Устройство имеет толщину 8,5 мм и весит 195 граммов. Он может прибыть в Китай в таких цветах, как Dark Day, Peak Blue и Aurora.