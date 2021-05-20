Realme Watch 2 Pro представили с 90 спортивными режимами

Сегодня компания Realme провела конференцию по запуску AIoT (интеллектуальных устройство для умного дома). Во время этого мероприятия компания анонсировала различные продукты, в том числе новые беспроводные наушники, Bluetooth-динамики и даже Realme Watch 2 Pro. Это новейший носимый продукт от компании, оснащенный цветным дисплеем с диагональю 1,75 дюйма и разрешением 320x285 пикселей. Эта панель имеет максимальную яркость 600 нит и частоту обновления 30 Гц. Китайский гигант даже предлагает водостойкость IP68 и утверждает, что устройство может предложить до 14 дней автономной работы со встроенным аккумулятором емкостью 390 мАч. Как и большинство умных часов, Watch 2 Pro также предлагает оптический датчик сердечного ритма и современный мониторинг кислорода в крови.

Устройство даже может отслеживать частоту сердечных сокращений пользователя, отображать его уровни кислорода в крови и отслеживать циклы сна, шаги, потребленные калории, пройденное расстояние и многое другое. Кроме того, часы предлагают 90 различных спортивных режимов. Сюда входят такие режимы активности, как бег на свежем воздухе, ходьба, футбол, баскетбол, бадминтон, скакалка и различные другие виды спорта. Кроме того, Watch 2 Pro можно подключить к смартфону пользователя через приложение Realme Link, которое также предлагает дополнительные функции. При этом стоимость устройства составляет 72 доллара, но это цена для локального рынка, а не для глобального.
Комментарии и отзывы Realme Watch 2 Pro
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