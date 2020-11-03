Realme Watch S официально представлены

Умные часы в последнее время стали активно использовать для отслеживания своего физического состояния. Например, некоторые устройства могут отслеживать насыщение крови кислородом, после чего сообщать данную информацию пользователю в режиме реального времени. И часы Realme Watch S, который вчера были официально представлены, действительно обладают данным преимуществом. Конечно, стоит понимать, что устройство и без данного датчика обладает целым рядом различных преимуществ, но именно этот датчик делает новинку настолько привлекательной. При довольно низкой стоимости гаджет действительно обладает приличным набором преимуществ, на которые сложно не обратить свое внимание. Ждем устройство в продаже у нас в стране.

Комментарии и отзывы Realme Watch S
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