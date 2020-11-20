Realme Watch S с 1,3-дюймовым круглым дисплеем выпущен в Европе за 80 евро

Компания Realme запустила умные часы Realme Watch S в Европе вместе со смартфоном Realme 7 5G.

Realme Watch S оснащены 1,3-дюймовым сенсорным ЖК-дисплеем с разрешением экрана 360 x 360 пикселей и датчиком автоматической яркости. Панель дисплея защищена слоем Corning Gorilla Glass 3. Компания предлагает на борту 12 циферблатов и заявила, что в ближайшем будущем будет доступно более 100 циферблатов. Ключевые функции устройства включают мониторинг сна, отклонение вызовов, интеллектуальные уведомления и управление музыкой и камерой.

Он оснащен оптическим датчиком частоты сердечных сокращений, а также датчиком контроля уровня кислорода в крови SpO2. Есть 16 спортивных режимов, среди которых ходьба, бег в помещении, бег на улице.
Комментарии и отзывы Realme Watch S
Обзоры:
Обзор Xiaomi Mi Band 5. Удобная зарядка, информативный дисплей и ухудшение автономностиОбзор Xiaomi Mi Band 5. Удобная зарядка, информативный дисплей и ухудшение автономности
Обзор realme watch RMA 161. Недорогие спортивные часы с цветным дисплеемОбзор realme watch RMA 161. Недорогие спортивные часы с цветным дисплеем
Лучшие детские умные часы. Jet Kid StarЛучшие детские умные часы. Jet Kid Star
Новости:
Spotify теперь можно слушать прямо с Apple Watch

Музыку с популярного сервиса Spotify теперь можно слушать прямо с Apple Watch. Ранее Apple Watch в осно...
Oppo представила умные часы Watch RX в стиле League of Legends

Компания Oppo представила умные часы Watch RX в стиле League of Legends. Умные часы оснащены круглым цифе...
UMIDIGI Urun - спортивные умные часы с GPS всего за 40 долларов

UMIDIGI выпустила новые спортивные умные часы с GPS - Urun, которые объединяют такие функции, как встроен...
Обзор Roborock E4. Робот-пылесос с Алисой, навигацией, сухой и влажной уборкойОбзор Roborock E4. Робот-пылесос с Алисой, навигацией, сухой и влажной уборкой
Лучший SSD для ноутбука. Crucial 240 GB (CT240BX500SSD1)Лучший SSD для ноутбука. Crucial 240 GB (CT240BX500SSD1)
Обзор Roadgid MINI 2 WIFI. Компактный видеорегистратор с дистанционным управлениемОбзор Roadgid MINI 2 WIFI. Компактный видеорегистратор с дистанционным управлением
Обзор Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC (NE63070S19P2-1041A). Недорогая RTX 3070. Тесты QHD и QHD+Обзор Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC (NE63070S19P2-1041A). Недорогая RTX 3070. Тесты QHD и QHD+
Лучший фотоаппарат Canon. Canon EOS 2000D KitЛучший фотоаппарат Canon. Canon EOS 2000D Kit
Acer представила мониторы линейки Predat...
Acer представила мониторы линейки PredatAcer анонсировала новые игровые монитора линейки Predator. ...
Смартфон Honor 30i вышел в России с бесп...
Смартфон Honor 30i вышел в России с беспБренд Honor выпустил в российскую продажу смартфон Honor 30i, который является брендированной копией моде...
Seagate заключила партнерство с FMCI в р...
Seagate заключила партнерство с FMCI в рКомпания Seagate Technology plc объявила о сотрудничестве с организацией Future Mobility Campus Ireland в...
Xiaomi представила MIJIA LCD Blackboard...
Xiaomi представила MIJIA LCD BlackboardКомпания Xiaomi славится своими достаточно интересными решениями, которые позволяют пользователю получать...
Microsoft выпустила настоящий холодильни...
Microsoft выпустила настоящий холодильниMicrosoft создала собственный холодильник в стиле Xbox. Он поставляется в гигантской розничной коробке, к...
Обзор ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 O...
Обзор ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OТекущий ажиотаж вокруг GeForce RTX 3080 из-за недоступности предложений с ценами, близкими к рекомендован...
Свежие рендеры и розничная упаковка гряд...
Свежие рендеры и розничная упаковка грядАнонс серии Huawei Mate 40 запланирован на 22 октября и подробностей на сегодняшний день не много. Из ран...
Microsoft Surface Duo сильно подешевел...
Microsoft Surface Duo сильно подешевелНекоторое время назад компания Microsoft официально представила свой новый смартфон с двумя дисплеями Mic...
Корпус be quiet! Silent Base 802 разрабо...
Корпус be quiet! Silent Base 802 разрабоbe quiet! представила компьютерный корпус Silent Base 802. Новый корпус разработан для тихой работы и инт...
Контроллер DualSense теперь совместим со...
Контроллер DualSense теперь совместим со Valve тестирует совместимость контроллера DualSense со своей программой запуска Steam. Такое решение осн...
Huawei представила чип Kirin 9000...
Huawei представила чип Kirin 9000Huawei официально анонсировала серию Mate 40, а вместе с ней также была представлена ​​SoC Hisilicon Kiri...
AOC анонсировала три модели мониторов с ...
AOC анонсировала три модели мониторов с Компания AOC недавно анонсировала три новых модели мониторов. Которые оснащены экраном с диагональю 31,5 ...
Обзор Intel NUC 10 (BXNUC10I7FNH2). Неттоп с Intel Core i7-10710UОбзор Intel NUC 10 (BXNUC10I7FNH2). Неттоп с Intel Core i7-10710U
Обзор LEX GVG 640-1 BL. Встраиваемая газовая панель с Обзор LEX GVG 640-1 BL. Встраиваемая газовая панель с "тройной короной"
Обзор Logitech M190. Недорогая беспроводная мышкаОбзор Logitech M190. Недорогая беспроводная мышка
Обзор Xiaomi Redmi 9 3/32GB (NFC). Недорогой смартфон с 4 камерамиОбзор Xiaomi Redmi 9 3/32GB (NFC). Недорогой смартфон с 4 камерами
Обзор Fluval E200 и Fluval E300. Лучший нагреватель для аквариумаОбзор Fluval E200 и Fluval E300. Лучший нагреватель для аквариума
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor