Realme Watch S с 1,3-дюймовым круглым дисплеем выпущен в Европе за 80 евро

Компания Realme запустила умные часы Realme Watch S в Европе вместе со смартфоном Realme 7 5G.

Realme Watch S оснащены 1,3-дюймовым сенсорным ЖК-дисплеем с разрешением экрана 360 x 360 пикселей и датчиком автоматической яркости. Панель дисплея защищена слоем Corning Gorilla Glass 3. Компания предлагает на борту 12 циферблатов и заявила, что в ближайшем будущем будет доступно более 100 циферблатов. Ключевые функции устройства включают мониторинг сна, отклонение вызовов, интеллектуальные уведомления и управление музыкой и камерой.

Он оснащен оптическим датчиком частоты сердечных сокращений, а также датчиком контроля уровня кислорода в крови SpO2. Есть 16 спортивных режимов, среди которых ходьба, бег в помещении, бег на улице.