Realme Watch S стали официальными

Компания Realme официально представила умные часы Realme Watch S. Серия Watch S - это урезанная версия Realme Watch.

Realme Watch S оснащены 1,3-дюймовым круглым сенсорным дисплеем с разрешением 360 × 360 пикселей. Экран дисплея получает дополнительный уровень защиты с помощью стекла Corning Gorilla Glass. Часы также оснащены светочувствительным датчиком, который автоматически регулирует яркость в зависимости от условий освещения.

Круглая рамка Watch S сделана из алюминиевого сплава и имеет две кнопки с правой стороны. Часы также оснащены ремешками из жидкого силикона, которые доступны в четырех цветах: синий, оранжевый, зеленый и черный.

Realme не указала количество циферблатов, лишь заявила, что в ближайшие месяцы на Watch S будет установлено более 100 циферблатов. Realme Watch S оснащен датчиком частоты сердечных сокращений PPG, а также датчиком SpO2 для мониторинга уровня кислорода в крови и мониторинга сна. В умных часах есть 16 спортивных режимов, включая новые, такие как режим стационарного велосипеда и гребного тренажера.

Часы имеют степень водонепроницаемости IP68, аккумулятор емкостью 390 мАч, который, как предполагается, проработает до 15 дней. Realme Watch S будут продаваться за 95 долларов США.