Realme X Lite и его характеристика

Двойная камера состоит из 16-мегапиксельного датчика Sony IMX 519 со светосильной оптикой f/1.7 и вспомогательного сенсора на 5 Мп. Такой модуль позволяет получить чёткие снимки даже при слабом освещении. За распознавание сцены и оптимальную настройку режима съемки отвечает ИИ — он сам «подкрутит» нужные настройки и проведет обработку готовых кадров.Базовая модификация аппарата получила экран диагональю 6,3 дюйма с небольшим каплевидным вырезом под 25-мегапиксельную фронталку. Под «капотом» устройства — то же комбо, что и у старшей версии: Snapdragon 710 и 4 ГБ оперативки позволят не беспокоиться о скорости работы клиентов соцсетей и другого софта на каждый день. Ёмкость аккумулятора смартфона — 4045 мАч: этого хватит на целый день работы, если не зависать часами в онлайн-шутерах.Стоимость новинки составит 221 долларов.