Realme X2 Pro Master Edition Brick Red оценен в 455 долларов

Компания Realme выпустила версию смартфона Realme X2 Pro Master Edition в цвете расцветке Red Brick, которая оценена в 455 долларов. Напомним, что Realme X2 Pro Master Edition создавался совместно с японским дизайнером Наото Фукосава, автограф которого можно найти на тыльной панели устройства.

Напомним, что смартфон характеризуется квадрокамерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп (сверхширик), 13 Мп (телефото) и 2 Мп (замер глубины сцены), топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 855 Plus, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти UFS 3.0, 6,5-дюймовым Super AMOLED-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей, кадровой частотой 90 Гц и поддержкой HDR 10+, быстрой зарядкой на 50 Вт, аккумулятором на 4000 мАч, поддержкой Dolby Atmos и Hi Res Audio, а также модулем NFC.