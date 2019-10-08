Realme X2 Pro экраном на 90 Гц и камерой на 64 Мп анонс 15 октября

Realme объявил дату презентации флагманского смартфона Realme X2 Pro.
Мероприятие пройдет 15 октября в Китае, где и анонсируют устройство Realme X2 Pro.
В этот же день в Мадриде пройдёт глобальная презентация смартфона.
Смартфону Realme X2 Pro приписывают топовый процессор Snapdragon 855 Plus в паре с аккумулятором на 4500 мАч, которая поддерживает быструю зарядку SuperVOOC с блоком питания на 50 Вт.
Также флагману приписывают основную камеру на четыре модуля с 20 кратным гибридным зумом с разрешением 64 МП. Флагман получит 6.4 дюймовый AMOLED дисплей с частотой обновления 90 Гц со встроенным сканером отпечатков пальцев.