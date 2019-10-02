Realme X2 Pro получит камеру на 64 Мп с 20-кратным гибридным зумом

Компания Realme тизерить особенности своего первого флагманского смартфона X2 Pro.

Согласно опубликованной информации на официальном сайте компании, аппарат получит камеру с четырьмя модулями. Первый сенсор будет на 64 Мп, а второй широкоугольный объектив с углом охвата 115 градусов. Далее идёт телевик и сенсор глубины.

Новинка также сможет похвастаться 20-кратным гибридным зумом без потери качества.

Realme X2 Pro оснастят 6.4 дюймовым AMOLED дисплеем со встроенным сканером отпечатков пальцев и частотой обновления картинки 90 Гц. Внутри смартфона будет работать процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus, и питаться устройство будет аккумулятором ёмкостью 4500 мАч с быстрой фирменной зарядкой.