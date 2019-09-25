Realme X2 с камерой 64 Мп и ценник от 224$

Суббренд OPPO Realme анонсировал в Китае свой новый бюджетный смартфон Realme X2.

Смартфон получил экран диагональю 6.4 дюйма, AMOLED-матрицу со встроенным сканером отпечатков пальцев и закалённое стекло Corning Gorilla Glass 5. А на экране разместили 32-мегапиксельную фронтальную камеру. Основной камерой на четыре модуля. Главный сенсор Samsung GW1 на 64 Мп, и его дополняет широкоугольный объектив на 8 Мп с углом охвата 118 градусов, сенсор глубины на 2 Мп и камера для макросъёмки на 2 Мп с фокусным расстоянием.

Из внутри аппарат работает под управлением игрового процессора Qualcomm Snapdragon 730G в паре с 6 или 8 ГБ ОЗУ. В смартфоне установлен аккумулятор на 4000 мАч с портом USB-C и быстрой зарядкой VOOC 4.0 на 30 Вт, которая способна зарядить батарею на 67% всего за 30 минут.

Устройство поставляется с Android 9 Pie и фирменной оболочкой ColorOS 6.0. Также есть NFC для бесконтактных платежей.

Цены

За версию 6/64 ГБ будут просить 224$, а за 8/128 ГБ 266$.