Realme X50 5G показался на первых фото

На просторах интернета появилась официальная информация о смартфоне, который совсем скоро, вероятно, отправится в продажу. Данный гаджет появился на первых фото и оказалось, что производитель принял решение ничего кардинально не менять в дизайне своего флагманского устройства. На фронтальной стороне все так же расположен большой дисплей с вырезом под фронтальную камеру, а на тыльной стороне расположена большая панель для камер смартфона. Ничего удивительного в этом нет, ведь сейчас у каждого второго смартфона на рынке есть такой набор преимуществ. Но, с другой стороны, если вы хотите получить крутой флагман за разумные деньги, то стоит обратить свое внимание на данное устройство и подождать, пока Realme X50 5G уйдет в релиз.