До официальной презентации Realme X50 5G прошел сертификацию TENAA.

Теперь стало известно некоторые спецификации смартфона. Если верить базе данных TENAA, то смартфон Realme X50 5G получит аккумулятор емкостью на 4100 мАч с поддержкой быстрой зарядки Enhanced VOOC 4.0. Ещё новинка получит 6.57 дюймовый дисплей c IPS матрицей. Сканер отпечатков пальцев разместят на боковой грани смартфона. Также смартфону приписывают двойную селфи камеру.

Смартфон Realme X50 5G получит процессор Qualcomm Snapdragon 765G в паре 6/8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ ПЗУ. Ещё Realme X50 5G оснастят модулем из четырех объективов. Официальная презентация Realme X50 пройдет 7 января в Пекине. Больше к сожалению информации нет.