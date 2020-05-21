Realme X50 Pro Player Edition получит продвинутый дисплей

Компания Realme раскрыла подробные характеристики дисплея в смартфоне Realme X50 Pro Player Edition, который будет представлен уже 25 мая. Итак, аппарат получит 6,44-дюймовую Super AMOLED-панель с разрешением Full HD+, частотой обновления изображения 90 Гц, частотой опроса сенсорного слоя 180 Гц, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10+, 100% охватом цветового пространства DCI-P3 и пиковой яркостью 1100 кд/м2. Также смартфону прочат топовый восьмиядерный процессор Snapdragon 865, быструю флэш-память UFS 3.1, оперативную память LPDDR5, продвинутую систему охлаждения и высокое качество звучания.