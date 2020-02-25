Realme X50 Pro шестью камерами и быстрой зарядкой на 65 Вт

Realme представил свой новый флагман Realme X50 Pro.

Realme X50 Pro получил новый топовый процессор Qualcomm Snapdragon 865 с модемом Qualcomm X50 Pro. Который поддерживает работу в двухдиапазонных 5G-сетях.

Также новинка получила Wi-Fi 6, новую оперативную память стандарта LPDDR5 6/8/12 ГБ в паре 128/256 ГБ ПЗУ.

Ещё флагман Realme x50 Pro получил 6.44 дюймовый Super AMOLED дисплей с частотой обновления экрана 90 герц.

За автономность смартфона отвечает аккумулятор ёмкостью на 4200 мАч с поддержкой быстрой зарядки SuperDart на 65 Вт.

Ещё из особенностей флагмана это наличие NFC модуля, подэкранного сканера отпечатков пальцев.

Работает смартфон на операционной системе Android 10 с фирменной оболочкой Realme UI.

Основная камера с четырьмя модулями, где главный сенсор на 64 Мп, его дополняет 8-мегапиксельный с широкоугольный линза с углом обзора на 119 градусов, 12 Мп телеобъектив с 2-кратным оптическим и 20-кратным гибридным зумом, а также 2-мегапиксельный монохромный сенсор для портретной съёмки.

Фронтальная камера двойная, где основной датчик Sony IMX616 на 32 Мп и вспомогательный с широкоугольными линзами на 8 Мп.

Цены: