Realme X50 Pro покажут на выставке MWC 2020

OPPO Realme объявила о своём участии в международной выставке MWC 2020, которая состоится 24-27 февраля. Об это сообщила сама компания в Twitter.

На выставке, компания OPPO Realme, должна показать топовый флагман Realme X50 Pro, который станет улучшенной версией обычного Realme X50.

Смартфон Realme X50 Pro оснастят новым топовым процессором Qualcomm Snapdragon 865 в паре 8/12 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ ПЗУ. Также новинка будет поддерживать сети пятого поколения (5G). Больше к сожалению информации о смартфоне нет, узнаем в день выставки.