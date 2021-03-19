Realme X7 Pro Extreme Edition официально подтвержден

Вице-президент Realme China Ван Вэй сегодня подтвердил существование нового смартфона под названием Realme X7 Pro Extreme Edition. Вэй утверждает, что это будет один из самых доступных смартфонов с AMOLED-дисплеем с изогнутыми краями. Более того, известный аналитик из Китая поделился несколькими ключевыми подробностями о смартфоне. Похоже, что Realme X7 Pro Extreme Edition позаимствует другие характеристики у Realme X7 Pro. Согласно информации инсайдера, устройство оснащено чипсетом Dimensity 1000+, фронтальной камерой на 32 мегапикселя и 64-мегапиксельной основной камерой на задней панели. Несмотря на то, что в нем установлена крупногабаритная батарея емкостью 4500 мАч, ожидается, что телефон будет щеголять тонким дизайном и толщиной 7,8 мм. Оригинальный Realme X7 Pro имеет толщину 8,7 мм. Телефон также будет поддерживать быструю зарядку мощностью 65 Вт.