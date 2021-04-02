Realme X7 Pro Extreme Edition представлен официально

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme X7 Pro Extreme Edition, которая может похвастаться продвинутыми характеристиками по сравнению со стандартной моделью. Новинка характеризуется корпусом толщиной всего 7,8 мм и массой 170 граммов, 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 90 Гц, частотой дискретизации 360 Гц, яркостью 1200 кд/м2 и подэкранным дактилоскопом, селфи-камерой разрешением 32 Мп, тройной тыльной камерой с главным модулем на 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и макромодулем, платформой Dimensity 1000+, оперативной памятью LPDDR4x, флеш-памятью UFS 2.1, предустановленной ОС Android 11 с надстройкой Realme UI 2.0, жидкостным охлаждением, батареей ёмкостью 4500 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 65 Вт. Вариант на 8/128 ГБ оценен в 350 долларов, а версия на 12/256 ГБ памяти обойдется в 400 долларов.

Комментарии и отзывы Realme X7 Pro Extreme Edition
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