Realme X7 и Realme X7 Pro показали на пресс-рендерах

В сети появились качественные рендеры смартфонов Realme X7 и Realme X7 Pro, которые будут представлены уже 1 сентября. Отметим прямоугольный блок тыльной квадрокамеры и крупную надпись Dare to Leap на градиентной задней панели.

Realme X7 Pro прочат 6,55-дюймовый дисплей с разрешением 2400:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1200 кд/м2, врезанную в угол фронтальную камеру на 32 Мп, подэкранный дактилоскоп, тыльную квадрокамеру с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, восьмиядерную платформу с тактовой частотой до 2,26 ГГц (предположительно Dimensity 1000+), поддержку мобильных сетей 5G, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, быструю зарядку мощностью 65 Вт и предустановленную операционную систему Android 10.

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