Realme X9 Pro получит 120-Гц OLED-диспплей

Сетевые источники поделились подробностями о смартфонах серии Realme X9, выход которых ожидается в ближайшие недели. Итак, стандартной модели прочат восьмиядерный процессор Snapdragon 778G и цену от 310 до 390 долларов. Realme X9 Pro приписывают 6,55-дюймовый изогнутый OLED-дисплей с кадровой частотой 120 Гц и разрешением Full HD+, сдвоенный аккумулятор ёмкостью по 2200 мАч, корпус толщиной 8 мм и размерами 159,9:72,5 мм, предустановленную операционную систему Android 11, производительную платформу Snapdragon 870 и цену от 390 до 470 долларов.

Комментарии и отзывы Realme X9 Pro
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